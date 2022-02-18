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WP: разведка США назвала уловкой отвод российских войск от границы с Украиной

08:32
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Россию обвиняют в продолжении наращивания военной мощи на границе с Украиной

Американские власти получили информацию от разведывательных служб о том, что отвод военнослужащих России с мест проведения учений, в том числе вблизи границы с Украиной, является лишь "уловкой". Об этом рассказали чиновники в правительстве США на условиях анонимности.
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По утверждению источников, получена "достоверная информация, что заявления России могут быть частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы ввести США в заблуждение". При этом в действительности Москва якобы продолжает наращивать военную мощь, в то время как участились обстрелы вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

Чиновники утверждают также, что разведданные свидетельствуют о "намерении" России инсценировать химическую атаку на местных жителей, обвинив в этом Соединенные Штаты. Российско-белорусские учения "Союзная решимость — 2022" могут стать прикрытием для нападения на Украину, пишет The Washington Post.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что российские военные начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после участия в учениях. В частности, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа после маневров в Курской области уже вернулись в Дзержинск Нижегородской области.

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