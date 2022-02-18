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Блинкен готов к новой встрече с Лавровым

08:31
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Состояться она может уже совсем скоро

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов ко встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Произойти эта встреча может на следующей неделе, передает ТАСС.
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Как отметил Прайс, Штаты считают дипломатию и диалог единственным путем урегулирования кризиса вокруг Украины.

"Российская сторона предложила даты в конце следующей недели, мы их принимаем при условии, что не будет дальнейшего российского вторжения на Украину", - сказал спикер Госдепа.

По словам Прайса, Вашингтон продолжит координировать действия по Украине с союзниками и партнерами.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. По "свежим" данным американской разведки, произойти "вторжение" должно после 20 февраля. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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