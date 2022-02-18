В Европарламенте назвали Россию угрозой безопасности Европы

Обращение такого содержания направлено главе евродипломатии

Россия является угрозой европейской безопасности. Такое мнение выразила член Европарламента Анна Фотыга в обращении к главе евродипломатии Жозепу Боррелю.

Депутат сравнила "агрессивную и ревизионистскую политику России в отношении стран Центральной и Восточной Европы" с войнами в Чеченской Республике, событиями в Грузии в 2008 году и "агрессией" в отношении Украины.

Фотыга также обвинила Москву во вмешательстве в события в Сирии и ЦАР, а также в "проведении атак и диверсий в странах НАТО и ЕС", не конкретизируя, о чем идет речь.

Автор обращения задала вопрос, понимает ли глава евродипломатии, что "агрессивная риторика Кремля и угрозы евробезопасности являются не временной тенденцией, а результатом последовательной российской политики". Также Анна Фотыга поинтересовалась, достаточно ли европейским дипломатам, которые занимаются Восточной Европой, исторических познаний о России, сообщает RT.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Стороны обсудили предложения Москвы по гарантиям безопасности. Комментируя вероятность войны в Европе, российский лидер напомнил, что именно блок НАТО развязал войну против Югославии.

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