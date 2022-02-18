В Думе предложили разрешить врачам скорой вскрывать квартиры

Не всегда нуждающийся в помощи может открыть дверь медикам

Сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций и скорой помощи необходимо предоставить право самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Иван Сухарев.

В обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой парламентарий напомнил, что забота о здоровье и жизни граждан, а также спасение в экстренных ситуациях является одной из основных задач государства. Однако работники экстренных служб, прибыв по вызову, не всегда могут оперативно оказать помощь пострадавшему. Человек в закрытой квартире не всегда способен самостоятельно открыть дверь.

Действующие в России нормы требуют от сотрудников МЧС и скорой помощи дожидаться приезда сотрудников полиции, в присутствии которых возможно вскрытие помещения. Однако при этом уходит время, необходимое для спасения пострадавшего.

С учетом этого Сухарев попросил наделить работников экстренных служб, в том числе МЧС и скорой помощи, правом самостоятельно вскрывать помещения при возникновении угрозы жизни человека: когда гражданин, находящийся в помещении, сам просит о помощи или есть подтверждение соседей, что такая помощь необходима, сообщает RT.

Ранее в России кратно увеличили штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств. Штрафы за повторное неповиновение на демонстрациях и митингах распоряжению сотрудников полиции, ФСБ, Росгвардии, Минобороны и ФСИН для граждан составят от 10 до 20 тысяч рублей. Также предусмотрен арест до 30 суток.

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