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Названы главные причины стресса у россиян на работе

09:38
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Большинство жалуются на усталость

Почти каждый второй россиянин (47%) из числа принявших участие в исследовании сервиса "Работа.ру" считают, что причиной стрессов на рабочем месте становится накопленная усталость.
Опрос показал, сколько россиян довольны отношениями с начальством

По мнению 33% респондентов, стрессы на работе связаны с наличием множества задач. Еще 23% участников исследования испытывают стресс из-за состояния здоровья, по 22% участников опроса отметили токсичную атмосферу в коллективе и давление со стороны начальства.

Проблемы в семье или личной жизни считают причинами стрессов на работе 19%, столько же пожаловались на нехватку ресурсов на рабочем месте. 11% недовольны безответственностью подчиненных, 9% — недостаточным бюджетом проектов, по 6% — плохими отношениями с коллегами и недостижимыми KPI.

Опрошенным предложили оценить уровень стресса на работе по десятибалльной шкале (1 — стресс совсем не ощущается, а 10 — уровень стресса на грани выгорания). В среднем респонденты поставили оценку 6 баллов, причем у мужчин она ниже — 5 баллов, сообщает РБК.

Ранее в ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что каждый пятый (19%) россиянин считает наиболее доходной профессию политика. По 13% опрошенных назвали самыми прибыльными профессии IT-специалиста и предпринимателя.

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