В Минэнерго США наняли небинарную персону

Сэм Бринтон займется наблюдениями за ядерными отходами

Что в профессиональном человеке главное? Чтобы специалист был хороший. А что друзей в собак наряжает и на поводке держит, так это личные слабости.

Посмотрите на этого специалиста! И попытайтесь угадать - какова сфера его интересов? Сэм Бринтон - зампомощника секретаря по утилизации отработанного топлива и отходов в Управлении ядерной энергетики в американском Минэнерго. Его странному облику и наклонностям удивились не мы, люди далекие от толерантности. Изумились авторы политического портала Washington Examiner: кого администрация Байдена нанимает на работу. А потом и обитатели Twitter начали настоящую войну.

Некоторые пишут: "Наконец-то! Минэнерго обзавелось небинарной персоной". Но большинство настроено совсем по-другому:

- Это шутка, правда? - Им помочь надо! У нас есть молитва, доверие и жертвенность!

Сэм Бринтон - птица яркая. Любит в женские платья наряжаться и губы красить, а кто ж ему запретит? Даже на работе.

Но публику смутило, что новый госслужащий как-то очень любит держать на поводке своих друзей, наряженных собаками. Хотя в трудовой книжке у него не записано, что он зоофетишист. К государственным служащим в Соединенных Штатах вообще много вопросов накопилось. Например, к самому Джо Байдену. Причем их громко задают не рядовые граждане, а члены Конгресса. Коллективные письма пишут. С требованием к президенту: пройти когнитивный тест, чтобы рассеять их подозрения и доказать, что у него нет болезни Альцгеймера, слабоумия, болезни Паркинсона или рассеянного склероза.

"Джо Байден физически или умственно не подходит для того, чтобы быть нашим президентом", - заявил конгрессмен Ронни Джексон, который был врачом у трех президентов США.

Вопрос здравомыслящих американцев заключается вот в чем. Этот деятель, Сэм Бринтон, получил высокооплачиваемую должность в государственной конторе по милости администрации Байдена, потому что специалист уникальный или потому что сегодня ни одно ведомство в Америке не может полноценно работать, не имея в своем штате небанального сотрудника. Но настолько небанального?

Публика гадает. В чем именно его призвание? Небинарная персона, зоофетишист или специалист по утилизации ядерного топлива? Или в действительности всё не так, как на самом деле?

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