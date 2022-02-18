Эксперт: карательная операция ВСУ в Донбассе может занять два дня

Украинская армия претерпела изменения со времен Майдана, отметил Руслан Пухов

Киев за семь лет не исполнил полноценно ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин. Совбез по инициативе России собрался для того, чтобы обсудить исполнение минских договоренностей, но представители западных стран не преминули использовать трибуну для новых нападок на Россию. При этом тема мифической российской агрессии не подкрепляется никакой конкретной информацией.

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили, способен ли Киев - под крики о мнимых планах вторжения России на Украину - провести реальную операцию против республик Донбасса? Что представляет из себя сегодня украинская армия? Поддержат ли на Западе возможное вторжение в Донбасс? И чем в этом случае может ответить Россия? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Украинская армия претерпела изменения со времен Майдана. Но количество недостатков огромное. Необходимо понимать, что для проведения карательной операции на Донбассе этих улучшений достаточно. Армия сконцентрирована вокруг Донецка и Луганска. В принципе ВСУ могут провести очень быструю карательную операцию. Может и двух дней хватить, если России не поможет республикам", - сказал эксперт.

Полный комментарий Руслана Пухова смотрите в видео.

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