Разработана тест-система на иммунитет после назальной вакцины

Доклинические исследования препарата показали хорошие результаты

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о разработке тест-системы для определения иммунитета после назальной вакцины от коронавируса.

"Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", - уточнил ученый (цитата по РИА "Новости").

По словам Гинцбурга, тест-система уже зарегистрирована.

Доклинические исследования назальной вакцины показали, что она отличается меньшим количеством нежелательных реакций и способна защитить от заражения омикрон-штаммом.

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