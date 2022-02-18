Россияне рассказали о самых нелюбимых домашних делах

Каждый десятый не любит ухаживать за цветами

Как показало исследование "СберУслуг" и Rambler&Сo, на результаты которого ссылается ТАСС, самым нелюбимым домашним делом у россиян оказалась глажка. Так ответили 17%.

Также среди не приносящих радость занятий выделяются мытье посуды (15%), полов (14%) и окон (14%).

"За разбор гардероба и протирание пыли проголосовали 12% опрошенных. Еще 10% сказали, что они не любят ухаживать за домашними цветами, и только 6% отметили вынос мусора", - сказано в материалах.

Вместе с тем треть респондентов считают самой приятной домашней работой уход за растениями. За мытьем тарелок успокаиваются чуть более четверти россиян (21%).

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