У берегов Греции эвакуировали пассажиров горящего парома

На борту находились 288 человек
На пароме Euroferry Olympia, который отплыл из Игуменицы в Бриндизи, произошел пожар, передает Афинское агентство новостей АМНА.
Уточняется, что на борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. Все они покинули судно на спасательных шлюпках.
По словам капитана корабля, пострадавших нет. В настоящее время людей забирают суда итальянской береговой охраны.
Согласно предварительной информации, пожар начался с третьей палубы, а затем вышел из-под контроля. Точная причина возгорания устанавливается.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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