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У берегов Греции эвакуировали пассажиров горящего парома

08:44
  • пятница
  • 18 февраля 2022

На борту находились 288 человек

На пароме Euroferry Olympia, который отплыл из Игуменицы в Бриндизи, произошел пожар, передает Афинское агентство новостей АМНА.

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Уточняется, что на борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. Все они покинули судно на спасательных шлюпках.

По словам капитана корабля, пострадавших нет. В настоящее время людей забирают суда итальянской береговой охраны.

Согласно предварительной информации, пожар начался с третьей палубы, а затем вышел из-под контроля. Точная причина возгорания устанавливается.

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