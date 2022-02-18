WADA возложило ответственность за инцидент с Валиевой на РУСАДА и CAS

Допинг-пробе фигуристки не присвоили нужный приоритет, заявили в агентстве

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несет ответственность за задержку, возникшую между взятием допинг-пробы у фигуристки Камилы Валиевой в декабре 2021 года и сообщением результатов. Такое заявление в пятницу, 18 февраля, сделало Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

В WADA указали, что РУСАДА не отметило высокий приоритет образца Валиевой, и назвали это причиной задержки.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине, по мнению WADA, было принято с игнорированием четких и недвусмысленных положений Всемирного антидопингового кодекса. Об этом говорит мотивировочная часть решения CAS в отношении критериев отмены обязательного временного отстранения, цитирует заявление WADA РИА Новости.

Во время ОИ-2022 выяснилось, что допинг-проба Камилы Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. РУСАДА временно отстраняло спортсменку от соревнований, но после апелляции разрешило с 9 февраля вернуться к выступлениям. Спортивный арбитражный суд отказался удовлетворить жалобы международных спортивных организаций на это решение.

В МОК заявили, что результаты Валиевой в женском одиночном турнире будут оцениваться предварительно, "под звездочкой". После короткой программы фигуристка лидировала, однако по совокупности баллов с произвольной программой осталась лишь четвертой: 15-летняя спортсменка дважды упала во время проката. Золотую медаль завоевала россиянка Анна Щербакова, еще одна представительница России Александра Трусова стала обладательницей серебряной медали.

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