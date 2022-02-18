Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за винодельни

В деле замешан бизнесмен из России

Американский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену, актрису Анджелину Джоли, передает со ссылкой на судебные документы портал TMZ.

Питт обвиняет экс-супругу в том, что она без его ведома продала российскому бизнесмену долю в их совместной французской винодельне Chateau Miraval, которую пара приобрела в 2008 году.

Как пишут СМИ, покупателем стало дочернее предприятие компании - производителя спиртных напитков Stoli Group. Управляется она предпринимателем из России Юрием Шефлером.

По мнению Питта, Джоли умышленно скрыла от него детали сделки. Теперь он требует аннулировать контракт.

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