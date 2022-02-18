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В Британии готовятся к самой сильной за 30 лет буре

09:33
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Армия готовится оказать помощь населению

На Великобританию в пятницу обрушится буря "Юнис" - скорость ветра может превысить 140 км/час, передает ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу.
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В графствах Девоншир и Корнуолл объявлен максимальный, красный уровень опасности. Жителям рекомендуют оставаться дома, в Уэльсе закрыли школы и отменили все железнодорожные поездки.

При этом практически на всей территории Англии действует оранжевый уровень опасности. Там скорость ветра может достичь 130 км/час. Армия находится в состоянии повышенной готовности для оказания помощи населению.

СМИ пишут, что это может быть самая сильная буря за более чем 30 лет. В январе 1990 года в Британии жертвами получившего название "Шторм в День Бернса" циклона стали 50 человек.

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