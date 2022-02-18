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Сестра Жанны Фриске впервые станет мамой

09:49
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Наталья перестала прятать огромный живот

Визажист Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жаны Фриске, показала беременный живот на обнаженной фотографии.

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"Я жду малыша, безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала его от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже", — написала она в личном блоге в соцсети Instagram, опубликовав фотографию в образе сказочной феи.

Фриске призналась, что хотела оставить в секрете радостное событие, но планы подпортили журналисты.

"Наша любимая "желтуха" не может жить спокойно, нужно обязательно влезть своими грязными языками, и все испортить. "Спасибо" им за это! Все перевернули с ног на голову. Ничего не зная, пишут такую ерунду. Ну, бог им судья, им же тоже надо на что-то жить", — шутит Наталья.

В разговоре с KP.RU ("Комсомолкой") Владимир Фриске подтвердил, что станет дедушкой во второй раз. Отец 35-летней Натальи попросил перезвонить ему в марте.

В 2015 году у Натальи произошел выкидыш. Три года назад она рассталась с мужем Сергеем Вшивковым. Сейчас она состоит в отношениях с Александром Титовым.

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