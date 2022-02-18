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Названа болезнь, способная ослабить иммунитет к коронавирусу

10:02
  • пятница
  • 18 февраля 2022

В результате человек может остаться беззащитным перед инфекциями, к которым у него ранее сформировался иммунитет

Есть заболевание, после которого иммунная система "забывает" о том, как противостоять ранее перенесенным заболеваниям. Об этом рассказала доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова.
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Как отметила эксперт, подобное состояние иммунной системы может стать следствием перенесенной кори. У некоторых пациентов может развиться посткоревая иммуносупрессия, то есть вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты – клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях и вакцинациях.

Корь подавляет эти клетки памяти, в результате возникает риск повторного заражения уже перенесенными болезнями — в том числе COVID-19, рассказала Шамгунова.

Благодаря вакцинации корь в наше время больше не приводит к пандемиям, но отдельные вспышки этого заболевания периодически возникают, причем взрослые переносят эту болезнь тяжелее, чем дети. Существует риск тяжелых пневмоний, поражений центральной нервной системы и ЖКТ, рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

Руководитель Центра имени Н.Ф Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал о разработке тест-системы для определения иммунитета после назальной вакцины от коронавируса. Наличие иммунитета к COVID-19 можно установить не только по анализу крови, но и по мазку из носа.

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