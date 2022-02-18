Названа болезнь, способная ослабить иммунитет к коронавирусу

В результате человек может остаться беззащитным перед инфекциями, к которым у него ранее сформировался иммунитет

Есть заболевание, после которого иммунная система "забывает" о том, как противостоять ранее перенесенным заболеваниям. Об этом рассказала доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова.

Как отметила эксперт, подобное состояние иммунной системы может стать следствием перенесенной кори. У некоторых пациентов может развиться посткоревая иммуносупрессия, то есть вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты – клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях и вакцинациях.

Корь подавляет эти клетки памяти, в результате возникает риск повторного заражения уже перенесенными болезнями — в том числе COVID-19, рассказала Шамгунова.

Благодаря вакцинации корь в наше время больше не приводит к пандемиям, но отдельные вспышки этого заболевания периодически возникают, причем взрослые переносят эту болезнь тяжелее, чем дети. Существует риск тяжелых пневмоний, поражений центральной нервной системы и ЖКТ, рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

Руководитель Центра имени Н.Ф Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал о разработке тест-системы для определения иммунитета после назальной вакцины от коронавируса. Наличие иммунитета к COVID-19 можно установить не только по анализу крови, но и по мазку из носа.

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