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Определился первый финалист олимпийского хоккейного турнира

10:09
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Во втором полуфинале Россия сыграет со Швецией

В полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пекине сборная Финляндии со счетом 2:0 обыграла команду Словакии.
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Шайбами отметились Сакари Маннинен и Харри Песонен. Финские хоккеисты на этом турнире одержали пять побед в пяти матчах.

Во втором полуфинале сойдутся Россия и Швеция. Матч сыграют в пятницу, начало - в 16:10 по Москве. Финал запланирован на 20 февраля.

Россия является действующим олимпийским чемпионом. В финале 2018 года российские хоккеисты в овертайме обыграли немцев со счетом 4:3.

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