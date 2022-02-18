Ефимов: Почти 5 тыс. раз москвичи воспользовались чат-ботом "Самострой.net"

Сервис доказал свою востребованность

Как сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, москвичи воспользовались запущенным летом прошлого года чат-ботом "Самострой.net" уже почти 5 тысяч раз.

"Сервис доказал свою востребованность: за семь месяцев поступило 4 тыс. 881 обращение - это порядка 30 заявок в день. В 372 случаях пользователи получили подтверждение о самострое", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что всего за 2021 год было демонтировано более 2 тысяч объектов самовольного строительства.

Вместе с тем, помимо чат-бота, в ведомстве работает проект "Свободный доступ", напомнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. Москвичи могут напрямую сообщить инспектору своего района о незаконных ограждения, автостоянках, фактах самозахвата земель.

"С момента запуска сервиса в 2020 году в Госинспекцию пришло около 500 обращений. В прошлом году было подтверждено более 100 нарушений, большая часть из них уже устранена", - подчеркнул Овчинский.

Кроме того, существует механизм "Комиссионный контроль". Он позволяет горожанам узнать о законности возводимых в том или ином районе построек. Механизм дает возможность оперативно провести обследование в приоритетном порядке вместе с жителями.

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