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В Донбассе обвинили ВСУ в целенаправленном нарушении перемирия

10:24
  • пятница
  • 18 февраля 2022

ВСУ стягивают технику, запрещенную Минскими соглашениями

Украинские военнослужащие продолжают обстрелы территорий самопровозглашенных республик Донбасса, целенаправленно нарушая заключенное в 2020 году перемирие. Об этом в пятницу, 18 февраля, рассказал представитель ЛНР в политической подгруппе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Родион Мирошник.
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В ДНР, в свою очередь, рассказали, что с утра 18 февраля были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенных пунктов Новоласпа, Горловка, Дзержинское, Доломитное, Верхнетоецкое. ВСУ выпустили 68 мин и снарядов калибром 122 и 120 мм.

В ДНР полагают, что стягивание ВСУ к линии соприкосновения запрещенного Минскими соглашениями артиллерийского вооружения означает подготовку к силовому решению конфликта в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Ранее в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики рассказали, что недалеко от линии соприкосновения в Донбассе размещены 22 танка ВСУ, что является нарушением третьего пункта дополнительных мер обеспечения перемирия в регионе.

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