Кабмин продлил до лета упрощенный порядок назначения инвалидности

Для этого не требуется лично посещать инстанции

Временный упрощенный порядок установления или подтверждения инвалидности продлен в России до 1 июля 2022 года в соответствии с решением правительства. Об этом в пятницу, 18 февраля, рассказали в пресс-службе кабмина.

Данный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Инвалидность в первый раз можно оформить без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы. Документы передаются в учреждения медицинскими организациями с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Наряду с этим продлен упрощенный порядок определения степени утраты трудоспособности для россиян, которые пострадали на производстве либо имеют профессиональные заболевания. Они также могут осуществить оформление без личного визита в бюро медико-социальной экспертизы, а если утрата трудоспособности уже была установлена, ее продлят автоматически, сообщается на официальном сайте правительства России.

Продление упрощенного порядка назначения инвалидности ранее анонсировал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что в условиях пандемии важно соблюдать меры предосторожности, поэтому используются дистанционные способы оформления.

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