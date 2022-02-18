Подросток в Москве ударил себя ножом из-за запрета играть в компьютер по ночам

Парень перенес операцию

В Москве 17-летний подросток ранил себя в живот из-за того, что мать запретила ему играть в компьютерные игры по ночам.

Инцидент произошел в доме на Космодамианской набережной 16 февраля. Между подростком и его матерью случилась ссора, в ходе которой женщина вылила графин с водой на монитор. Ночью она услышала крики из комнаты и увидела, что в одной руке сын держит нож, а другой прикрывает живот.

Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь. У подростка диагностировали колото-резаную рану передней брюшной стенки. Ему провели операцию, передает агентство "Москва".

На данный момент полицейские выясняют подробности произошедшего. С места происшествия изъяли два ножа и салфетки. Выяснилось, что подросток с декабря 2021 года наблюдается у психотерапевта в связи с резкими перепадами настроения.

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