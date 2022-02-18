ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подросток в Москве ударил себя ножом из-за запрета играть в компьютер по ночам

10:24
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Парень перенес операцию

В Москве 17-летний подросток ранил себя в живот из-за того, что мать запретила ему играть в компьютерные игры по ночам.
Планировавший взорвать штаб ФСБ в Minecraft школьник получил срок

Инцидент произошел в доме на Космодамианской набережной 16 февраля. Между подростком и его матерью случилась ссора, в ходе которой женщина вылила графин с водой на монитор. Ночью она услышала крики из комнаты и увидела, что в одной руке сын держит нож, а другой прикрывает живот.

Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь. У подростка диагностировали колото-резаную рану передней брюшной стенки. Ему провели операцию, передает агентство "Москва".

На данный момент полицейские выясняют подробности произошедшего. С места происшествия изъяли два ножа и салфетки. Выяснилось, что подросток с декабря 2021 года наблюдается у психотерапевта в связи с резкими перепадами настроения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая
Скорая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.