Дипломаты России и Украины прочли друг другу стихи в ООН

Строчками обменялись постпред Украины и замглавы МИД России

Министерство обороны Великобритании опубликовало новую карту с планами мифического вторжения России на Украину. Судя по ней, должна быть захвачена уже вся территория страны. Запад продолжает сыпать обвинениями в адрес Москвы на международных площадках. При этом именно Киев обостряет обстановку в Донбассе. Украинские силовики вновь обстреляли несколько населённых пунктов в ЛНР и ДНР.

Только за прошедшие сутки украинские силовики обстреливают территорию ДНР и ЛНР более 50 раз. Властям республик даже пришлось начать эвакуацию жителей нескольких поселков, расположенных рядом с линией разграничения.

Нарушения перемирия фиксирует и миссия ОБСЕ, чьи последние отчеты на Совбезе ООН, председателем которого сейчас является Россия, приводит заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Но Вашингтон и союзники и эти факты, и данные о возвращении российских военных к местам постоянной дислокации, старательно игнорируют. Вместо этого продолжая нагнетать истерию. Пугать мир скорым нападением Москвы в Совбез приехал сам госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Россия заявила об отводе своих вооружённых сил. Мы не видим этого на местности. Имеющаяся у нас информация ясно показывает, что эти силы, в числе которых сухопутные войска, военные самолёты и корабли, готовятся к нападению на Украину в ближайшие дни", - уверяет Блинкен.

Подыгрывать вынуждена и сама “жертва” мифической агрессии. Хотя украинскому постпреду пришлось, конечно, непросто. Ведь руководство в Киеве продолжает настаивать: угрозы полномасштабного вторжения нет. А вот западные партнеры уверяют: есть и все тут. В итоге Сергей Кислица заседание Совбеза решил превратить в поэтический вечер.

"Это слова известного российского поэта Евтушенко. 1962-го года: "Пусть мне говорят: "Успокойся…" — спокойным я быть не сумею. / Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, / мне будет казаться, что Сталин — ещё в мавзолее", - продекламировал Сергей Кислица.

"Я вот очень люблю стихи про красоту Николая Заболоцкого. Помните четверостишие: "А если это так, то что есть красота / И почему её обожествляют люди? / Сосуд она, в котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде?" Я бы сравнил красоту с мудростью. Надо, чтобы у нас была мудрость. Надо, чтобы мы принимали мудрые решения", - парировал Сергей Вершинин.

А вот с этим у Киева и его западных покровителей проблемы. Пока украинский постпред высокопарно рассуждает с трибуны Совбеза ООН, ВСУ не просто продолжают обстрелы Донбасса. Но и цинично штампуют фейки. Так, накануне, в западных СМИ появилась информация: в станице Луганской обстреляли детский сад. Репортеры ведущих американских изданий, которых оперативно доставили в станицу военным самолетом, демонстрировали миру зияющую дыру в стене. Вот только, отмечают в ДНР, стёкла в здании целы, их каким-то чудом взрывная волна обошла. А судя по расположению дыры в стене, стреляли, если вообще стреляли, в детский сад с восточного направления. А там как раз позиции ВСУ.

Но эту карту американские и британские журналисты, разумеется, не покажут. Зато активно показывают другую: Минобороны Великобритании как раз к заседанию Совбеза ООН и визиту главы британской дипломатии в Киев выпустило очередную схему театра грядущих боевых действий. Причем на этот раз виртуальные российские войска должны продвинуться еще дальше. И захватить всю Украину. А может, и не только. Лондон на всякий случай уже перебрасывает в Эстонию дополнительные подразделения военных и бронетехнику.

"Вероятность нападения России крайне велика. В противном случае, зачем им сотни тысяч военных на границе с Украиной? Но Россия все еще может отойти от края пропасти и выбрать мир", - заявляет министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

При этом, заявляет с невозмутимым выражением лица глава британской дипломатии, сообщения о повышенной военной активности в приграничной зоне - не более чем попытка России создать фальшивый предлог для вторжения. Которое Вашингтон и Лондон снова сдвинули в графике. На 20 февраля. Но это если, конечно, дороги замерзнут и новолуние будет достаточно ярким. Ну или какие там еще абсурдные предлоги придумают на Западе.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram