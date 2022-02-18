Подразделения российской армии продолжают возвращаться с учений

Российские же военные строго следуют графику

Подразделения военных кругов российских Вооруженных сил возвращаются в места постоянной дислокации после масштабных учений. Марши совершают комбинированным способом - бронированную технику отправляют в гарнизоны на железнодорожных платформах, также формируют автомобильные колонны, которые в пути сопровождают экипажи военной инспекции.

Колонны военной техники возвращаются в пункты постоянной дислокации. По пути минуют посты дорожно-комендантских служб. Уже на месте, в частях, автотранспорт осмотрят инженеры и подготовят к дальнейшим плановым мероприятиям. В расположение уже прибыли подразделения Западного и Южного округов.

"Я знаю, он нёс достойно свою службу и все задачи выполнены на "отлично". Он у меня достойный военнослужащий нашей армии. Я им очень горжусь", - говорит мать одного из военнослужащих.

В Дагестане и Чеченской республике военных встречали под звуки оркестра, родственники не скрывали эмоции.

"Наши подразделения и воинские части, соединения прибывают с полигонов, завершили успешное выполнение всех поставленных задач. Их с нетерпением ждали родные и близкие. Сегодня мы организовали им радостную встречу", - говорит заместитель командира соединения Южного военного округа Виталий Шопага.

Однако даже такие кадры не способны унять западную истерию. Журналисты продолжают тиражировать видео, щедро снабжая заголовками об обманных российских манёврах. Тем более что на нескольких полигонах тренировки всё ещё продолжаются. Согласно заранее утверждённому плану. Сегодня в рамках учений "Союзная решимость" российские военные совместно с белорусскими коллегами отработают практические действия с боевой стрельбой. О готовности приступить к выполнению учебных задач накануне доложил официальный представитель Минобороны страны.

"Воинские части и подразделения проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой на полигонах республики. После завершения учений соединения и воинские части России вернутся в районы постоянной дислокации", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ракетные стрельбы продолжаются и в акватории Чёрного моря. Крейсер "Москва" по легенде отразил атаку условного противника с воздуха. В качестве целей задействовали светящиеся авиационные бомбы, сброшенные экипажами самолетов морской авиации. Всего же в ходе отработки огневых задач личный состав поразил более полусотни мишеней.

Несмотря на то, что учения проводят на территории своей страны, а также - Союзного государства, Запад, тем не менее, отказывается признавать очевидное. Российские же военные строго следуют графику и на этой неделе готовятся отчитаться о плановой боевой подготовке. Сегодня служащие Западного округа завершили погрузку танковых подразделений, чтобы вернуться в части.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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