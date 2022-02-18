ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подразделения российской армии продолжают возвращаться с учений

11:48
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Российские же военные строго следуют графику

Подразделения военных кругов российских Вооруженных сил возвращаются в места постоянной дислокации после масштабных учений. Марши совершают комбинированным способом - бронированную технику отправляют в гарнизоны на железнодорожных платформах, также формируют  автомобильные колонны, которые в пути сопровождают экипажи военной инспекции.

Колонны военной техники возвращаются в пункты постоянной дислокации. По пути минуют посты дорожно-комендантских служб. Уже на месте, в частях, автотранспорт осмотрят инженеры и подготовят к дальнейшим плановым мероприятиям. В расположение уже прибыли подразделения Западного и  Южного округов.

"Я знаю, он нёс достойно свою службу и все задачи выполнены на "отлично". Он у меня достойный военнослужащий нашей армии. Я им очень горжусь", - говорит мать одного из военнослужащих.

В Дагестане и Чеченской республике военных встречали под звуки оркестра, родственники не скрывали эмоции.

"Наши подразделения и воинские части, соединения прибывают с полигонов, завершили успешное выполнение всех поставленных задач. Их с нетерпением ждали родные и близкие. Сегодня мы организовали им радостную встречу", - говорит заместитель командира соединения Южного военного округа Виталий Шопага.

Однако даже такие кадры не способны унять западную истерию. Журналисты продолжают тиражировать видео, щедро снабжая заголовками об обманных российских манёврах. Тем более что на нескольких полигонах тренировки всё ещё продолжаются. Согласно заранее утверждённому плану. Сегодня в рамках учений "Союзная решимость" российские военные совместно с белорусскими коллегами отработают практические действия с боевой стрельбой. О готовности приступить к выполнению учебных задач накануне доложил официальный представитель Минобороны страны.

"Воинские части и подразделения проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой на полигонах республики. После завершения учений соединения и воинские части России вернутся в районы постоянной дислокации", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ракетные стрельбы продолжаются и в акватории Чёрного моря. Крейсер "Москва" по легенде отразил атаку условного противника с воздуха. В качестве целей задействовали светящиеся авиационные бомбы, сброшенные экипажами самолетов морской авиации. Всего же в ходе отработки огневых задач личный состав поразил более полусотни мишеней.

Несмотря на то, что учения проводят на территории своей страны, а также - Союзного государства, Запад, тем не менее,  отказывается признавать очевидное. Российские же военные строго следуют графику и на этой неделе готовятся отчитаться о плановой боевой подготовке. Сегодня служащие Западного округа завершили погрузку танковых подразделений, чтобы вернуться в части.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Передислокация военной техники армии России
Передислокация военной техники армии России
Передислокация военной техники армии России
Передислокация военной техники армии России
Передислокация военной техники армии России
Передислокация военной техники армии России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.