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"Мы не полиция": президент МОК прокомментировал допинг-скандал на ОИ

11:56
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Томас Бах призвал уважать решение суда по Камиле Валиевой

Новую медаль в копилку нашей олимпийской сборной принёс фристайлист Сергей Ридзик. Около часа назад он взял "бронзу" в ски-кроссе. Спортсмен повторил свой результат на Играх в Корее в 2018 году.

Сейчас болеем за российских конькобежцев. В эти минуты стартует финальный забег на тысячу метров. Наши надежды - на Павла Кулижникова и Виктора Муштакова. А через полчаса начнётся масс-старт на 15 километров у мужчин в биатлоне.

В фигурном катании у спортивных пар - соревнования в короткой программе. Нашу страну представляют сразу три дуэта. И во второй половине дня наши хоккеисты встретятся в полуфинале с соперниками из Швеции.

А в Москву из Пекина сегодня вернётся Камила Валиева. Юная фигуристка столкнулась на Играх с беспрецедентным давлением из-за допинг-скандала, но всё равно показала достойный результат. Мужество спортсменки отметил глава Международного олимпийского комитета.

"Мы не хотели, чтобы она выступала, но мы не полиция, чтобы допрашивать и выдвигать обвинения. Мы обратились в суд, но проиграли судебное дело. И мы должны уважать верховенство закона, нам пришлось с этим смириться. Я с волнением смотрел на её выступление. Оно было сильным, особенно учитывая давление, которое оказывалось на неё. Эта 15-летняя девочка по-настоящему боролась на льду, испытывая огромное напряжение", - заявил Томас Бах, президент МОК.

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Томас Бах
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