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В России госпитализированы еще 18632 человека с коронавирусом

11:19
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Вылечились 198369 человек

За сутки в России госпитализированы 18632 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксирован 180071 случай заражения. В Москве коронавирусом заболели 8308 человек, из них госпитализированы только 884.

Выздоровели за сутки 198369 человек. Скончались 784 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 15020573 человека. Умерли 343957 зараженных. Вылечились 12026844 заболевших.

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