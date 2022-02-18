В России госпитализированы еще 18632 человека с коронавирусом

Вылечились 198369 человек

За сутки в России госпитализированы 18632 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксирован 180071 случай заражения. В Москве коронавирусом заболели 8308 человек, из них госпитализированы только 884.

Выздоровели за сутки 198369 человек. Скончались 784 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 15020573 человека. Умерли 343957 зараженных. Вылечились 12026844 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram