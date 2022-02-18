Транспортный коллапс и двое погибших: "Иления" обрушилась на Германию

Циклон приближается к Нидерландам и Великобритании

По меньшей мере, два человека стали жертвами мощного урагана "Иления", который обрушился на Германию. Его последствия затронули большую часть страны. Обесточены десятки тысяч домов, остановлено железнодорожное сообщение. Схожая картина - в Чехии и Польше. Сейчас приближение разрушительного циклона ожидают в Нидерландах и Великобритании.

Пассажиры парома смеются, шутят, мол, как на аттракционе. Когда волны становятся выше, в салоне уже не до шуток. Волна выбивает стёкла, вода начинает затапливать салон. Пассажиры спешно хватают вещи и в панике мечутся по палубе из стороны в сторону. На улицу не выйти.

По всем предварительным прогнозам, погода обещала быть суровой. Однако "Иления" превзошла все ожидания. Ураганный ветер не только вырывал с корнем деревья, но запросто скручивал металлические конструкции. Немецкая метеорологическая служба зафиксировала его предельную скорость - 152 километра в час.

Самый мощный удар стихии пришёлся на федеральные земли Северного Рейна-Вестфалии и Баварии. В результате удара стихии погибли, по меньшей мере, два человека. Жителям настоятельно рекомендуют оставаться дома и не садиться за руль. Из-за погодных условий отменены занятия в школах. Поваленные деревья не успевают убирать с проезжей части. Обесточены десятки тысяч домов, в нескольких регионах приостановлено движение поездов, в том числе дальнего следования. Пострадало и воздушное сообщение. Из-за бури отменены или задержаны десятки рейсов.

В польском городе Добжица двое рабочих погибли на стройке после того, как сильный ветер опрокинул 20-метровый кран. Четверых человек удалось спасти. Штормовой ветер срывал крыши и обрывал линии электропередачи.

Бригады государственной противопожарной службы не успевают разгребать заваленные деревьями дороги и помогать жителям защитить их дома, оставшиеся без кровли.

В соседней Чехии также проблемы электроснабжением. По прогнозам синоптиков, "Иления" смещается вглубь Северного и Балтийского морей. В Великобритании объявлен красный уровень погодной опасности. В Уэльсе закрыты школы, утром не ходят поезда.

Похожая картина в Нидерландах. Железнодорожные компании объявили о возможных задержках и отменах поездов в пятницу, из-за надвигающейся бури в аэропорту Амстердама отменены свыше 150 рейсов. Ожидается, что непогода обрушится на страну сегодня в середине дня.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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