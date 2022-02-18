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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

11:57
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Уровень воды в Неве может подняться до критических отметок

Жители ряда российских регионов почувствовали на себе влияние циклона "Иления". В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Уровень воды в Неве может подняться до критических отметок. Волну гонит сильный ветер - синоптики предупреждают о порывах до 20 метров в секунду. В городе действует "жёлтый" уровень погодной опасности.

Он введён и в Москве. При этом в столичном регионе аномально тёплая для февраля погода. Столбики термометров показывают плюс два. Это почти на десять градусов выше нормы. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на состоянии здоровья.

А вот на юге России - по-настоящему весенние пейзажи. В Анапе раньше времени распустилась магнолия. Обычно она цветёт в начале марта, но из-за тёплой погоды уже сейчас ветви деревьев украшает россыпь белоснежных цветков.

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