Проект "Другое дело": в вузах стартовала акция по сбору мусора

В университетах установили контейнеры для макулатуры, пластиковых бутылок и крышек

Масштабная экологическая акция стартовала в отечественных вузах. Её запустил проект "Другое дело", который входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

Студенты приступили к глобальному раздельному сбору твёрдых бытовых отходов. Для этого в университетах установили специальные контейнеры для макулатуры, пластиковых бутылок и крышек. В специальном приложении участники получат бонусы, которые смогут обменять на образовательные курсы, электронные книги и многое другое. Главная цель - поощрить желание учащихся улучшать экологическую обстановку. К проекту уже присоединились около 800 тысяч человек из восьми регионов.

"Сейчас молодые люди сильнее и сильнее вовлекаются в тему проблемы экологии. Поэтому мы хотели бы способствовать большему вовлечению молодых людей и показывать, каким образом можно это делать. Потому что в рамках нашей акции по сбору мусора мы рассказываем, как это делать и создаем инфраструктуру. И мы рассчитываем вовлечь не только тех, кто уже этим занимается, но и тех, кто совершенно об этом не знает", - заявил Кирилл Хвиль, руководитель проекта "Другое дело" АНО "Россия - страна возможностей".

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