Никто, кроме России, не мог помочь полуострову

Глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что день 18 февраля стал рубежом в истории полуострова.

"Подлое и безнаказанное убийство майданными отморозками правоохранителей, среди которых было трое крымчан, потрясло жителей нашего полуострова", - отметил Аксенов.

По его словам, тысячи людей в эти дни испытали скорбь и гнев.

"Беспомощность украинской власти перед погромщиками была очевидной для всех", - добавил глава Крыма.

Как подчеркнул Аксенов, никто, кроме России, не смог бы защитить Крым от "крови и хаоса".

Во время госпереворота на Украине в 2014 году 18-20 февраля в Киеве открыли стрельбу неустановленные снайперы. За эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были как протестующие, так и правоохранители.

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