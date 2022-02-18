ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аксенов рассказал о переломном дне в истории Крыма

10:57
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Никто, кроме России, не мог помочь полуострову

Глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что день 18 февраля стал рубежом в истории полуострова.
Авиация США изучает возможности прорыва ПВО России в районе Крыма

"Подлое и безнаказанное убийство майданными отморозками правоохранителей, среди которых было трое крымчан, потрясло жителей нашего полуострова", - отметил Аксенов.

По его словам, тысячи людей в эти дни испытали скорбь и гнев.

"Беспомощность украинской власти перед погромщиками была очевидной для всех", - добавил глава Крыма.

Как подчеркнул Аксенов, никто, кроме России, не смог бы защитить Крым от "крови и хаоса".

Во время госпереворота на Украине в 2014 году 18-20 февраля в Киеве открыли стрельбу неустановленные снайперы. За эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были как протестующие, так и правоохранители.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Беспорядки на Майдане в 2014 году
Беспорядки на Майдане в 2014 году
Сергей Аксёнов
Сергей Аксёнов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.