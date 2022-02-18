Российский фристайлист Ридзик стал третьим в ски-кроссе на ОИ-2022

Он уступил лишь двум представителям Швейцарии
Россиянин Сергей Ридзик выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в соревнованиях по фристайлу в ски-кроссе.
Уступил российский спортсмен лишь двум швейцарцам - Райану Регезу и Алексу Фиве.
Таким образом, сейчас у сборной ОКР 27 наград - пять золотых, девять серебряных, 13 бронзовых. Команда идет на девятом месте в общем зачете, лидирует Норвегия.
ОИ-2022 завершатся 20 февраля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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