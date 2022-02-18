Синоптик предупредил о череде суперциклонов

Это очень редкое явление
Три суперциклона подряд обрушатся на Европейскую часть России в ближайшее время.
Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон", - сообщил он.
Суперциклоны спровоцируют серьезное снижение уровня атмосферного давления - около 965 гектопаскалей.
Такое явление в Европейской части России возникает очень редко. Череда циклонов возникла из-за активной пульсации Исландского минимума — области зарождения циклонов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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