Синоптик предупредил о череде суперциклонов

Это очень редкое явление

Три суперциклона подряд обрушатся на Европейскую часть России в ближайшее время.

Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон", - сообщил он.

Суперциклоны спровоцируют серьезное снижение уровня атмосферного давления - около 965 гектопаскалей.

Такое явление в Европейской части России возникает очень редко. Череда циклонов возникла из-за активной пульсации Исландского минимума — области зарождения циклонов.

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