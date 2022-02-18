Назначен новый руководитель Роспатента

Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин

Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) назначен Юрий Зубов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Зубов находится на государственной службе с 2008 года. Он работал в Министерстве культуры, ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России", Федеральном институте промышленной собственности.

С 2018 года Юрий Зубов работает в Роспатенте. До назначения главой ведомства он занимал должность заместителя руководителя.

Распоряжение Мишустина о назначении Зубова главой Роспатента опубликовано на официальном сайте российского правительства.

Ранее руководителем Роспатента являлся Григорий Ивлиев, он занимал этом пост с 2015 года. В 2021 году появились сообщения, что он в феврале 2022 года покинет свою должность: Ивлиев был избран руководителем Евразийского патентного ведомства, предполагалось, что он перейдет туда на постоянную работу, писали "Ведомости". В Роспатенте эти сообщения не комментировали.

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