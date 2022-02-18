Александр Лукашенко прибыл в Москву

Президента Белоруссии примет российский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 18 февраля, прибыл с рабочим визитом в Москву. В российской столице его примет президент России Владимир Путин.

Ожидается, что лидеры двух государств обсудят широкий круг вопросов. В их числе — развитие торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика.

Накануне поездки в Россию, 16 февраля, Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, в котором "оговорили план действий на пятницу-субботу", цитирует президента Белоруссии агентство "БелТА".

Новую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко ранее анонсировали в Кремле. Белорусский лидер заявлял, что намерен обсудить с коллегой вывод военных ВС России из Белоруссии после совместных учений "Союзная решимость — 2022". В Кремле пообещали, что по итогам переговоров президенты сделают заявление.

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