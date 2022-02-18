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Производители продуктов нашли новый способ сдержать цены

11:54
  • пятница
  • 18 февраля 2022

В ритейле подтвердили эту информацию

Из-за роста розничных цен на продукты и чувствительности потребителей к ценовому фактору многие потребители начали уменьшать упаковки товаров, чтобы сохранить прежнюю стоимость. Об этом рассказал источник в российском ритейле.
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В частности, крупный производитель шоколада уменьшил размер плитки с 85 до 82 г, а объем пачки растворимого кофе — с 95 до 85 г. Другая компания сократила объем поставляемых в магазины питьевых йогуртов с 270 г до 260 г. Макаронные изделия поставляются в ряде случаев в пачках по 400 г вместо 450 г.

У ряда производителей отмечено сокращение массы пачки сливочного масла со 180 до 150 г, сметаны — с 315 г до 300 г. Аналогичная тенденция зафиксирована в сегменте кормов для домашних животных. При этом цены на продукты в уменьшенном весе или объеме остаются прежними.

Таким способом производители пытаются сдержать рост цен в условиях увеличения собственных издержек, а также сохранить прежний объем спроса на свою продукцию, рассказали производители "Коммерсанту".

Ранее сообщалось, что продукты для так называемого "борщевого набора" (капуста, морковь, лук, свекла, картофель) выросли в цене с 2017 по 2021 год в два раза.

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