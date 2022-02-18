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В нескольких регионах России снизилась стоимость ПЦР-тестов

11:55
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Но в ряде субъектов цена остается на уровне около трех тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта, в ряде регионов страны снизилась стоимость ПЦР-тестирования.
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Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов уточнил, что в Якутии, Москве и Пскове за две недели лаборатории урезали цену более чем на 500 рублей.

Вместе с тем в ряде регионов цена остается на уровне около трех тысяч рублей. Это в том числе Сахалин, Камчатка и Магадан.

"Иногда это и государственные учреждения, а не только частные, потому что у них упали доходы по другим платным услугам", - объяснил Кузнецов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила по итогам проведенной проверки, что в России средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус составляет 1345,55 рубля. В зависимости от региона цена варьируется от 440 рублей до 3483 рублей.

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