Умер актер "Весны на Заречной улице" Геннадий Юхтин

Ему было 89 лет
Народный артист России Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет.
Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России. Актер скончался в больнице в Коммунарке.
В конце января Юхтин обратился за медицинской помощью в связи с ухудшением самочувствия. У Актера нашли коронавирус и госпитализировали. 14 февраля его выписали, однако спустя пару дней его вновь положили в больницу.
Российские зрители знают Юхтина по ролям в фильмах "Весна на Заречной улице", "Дело Румянцева", "Акваланги на дне", "Мертвый сезон" "Жаворонок", "Сибириада" и "Неуловимые мстители".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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