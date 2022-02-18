Умер актер "Весны на Заречной улице" Геннадий Юхтин

Ему было 89 лет

Народный артист России Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет.

Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России. Актер скончался в больнице в Коммунарке.

В конце января Юхтин обратился за медицинской помощью в связи с ухудшением самочувствия. У Актера нашли коронавирус и госпитализировали. 14 февраля его выписали, однако спустя пару дней его вновь положили в больницу.

Российские зрители знают Юхтина по ролям в фильмах "Весна на Заречной улице", "Дело Румянцева", "Акваланги на дне", "Мертвый сезон" "Жаворонок", "Сибириада" и "Неуловимые мстители".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram