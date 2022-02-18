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За сутки в Москве от ковида вылечились еще почти 39 тысяч пациентов

12:28
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Госпитализированы 884 человека

С коронавирусом в Москве за сутки в больницу попали 884 человека, на ИВЛ находится 581 человек, сообщил в пятницу оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения заболевания.

"В городе выздоровел еще 38981 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 363 212", - добавили в штабе.

Там также сообщили, что в Москве зафиксировано 8308 новых случаев COVID-19.

Скончались 86 пациентов.

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