ЕС намерен ввести санкции против 27 россиян

Запад продолжает нагнетать ситуацию вокруг Украины

В случае гипотетической "агрессии" России против Украины страны Евросоюза намерены ввести санкции в отношении 27 россиян, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что с инициативой выступила дипломатическая служба ЕС. При этом Польша и еще ряд государств предлагают расширенный список из 55 человек.

Собеседники газеты добавили, что окончательный список будет скорректирован с учетом конкретной ситуации. Кто именно вошел в предварительный документ, не уточняется.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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