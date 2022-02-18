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ВС России под руководством Путина проведут плановые пуски ракет

12:08
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Они состоятся завтра

Плановые учения сил стратегического сдерживания пройдут в России завтра, 19 февраля.
Минобороны подтвердило возвращение военных после учений

Учения пройдут под руководством верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации Владимира Путина. Будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, сообщили в Минобороны России.

К учениям привлекут силы и средства Воздушно-космических сил (ВКС), Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Северного и Черноморского флотов.

В ходе учений будут проверены готовность боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению задач, а также надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

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