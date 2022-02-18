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В России упростят процедуру подачи документов в детсад

12:46
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Об этом рассказали в МИнпросвещения

Подать документы для зачисления ребенка в детское дошкольное учреждение станет проще. Об этом в пятницу, 18 февраля, рассказали в Министерстве просвещения России.
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В ведомстве пояснили, что сейчас в региональных информационных системах доступности дошкольного образования осуществляется обработка персональных данных, в том числе реквизитов свидетельства о рождении ребенка, а оно выдается в бумажном виде исключительно по желанию заявителя. Это создавало определенные сложности для родителей.

После принятия поправок в законодательство с 1 сентября 2022 года в региональных информационных системах в части персональных данных будут обрабатываться не реквизиты свидетельства о рождении ребенка, а сведения о государственной регистрации его рождения.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что каждый россиянин должен иметь возможность без лишних сложностей записать ребенка в детский сад. Поправки в законодательство снимут с родителей необходимость сбора дополнительных документов в бумажном виде, цитирует министра АГН "Москва".

Ранее в правительстве рассказали, что в 2022 году на портале госуслуг появятся три новых суперсервиса. Наряду с этим российские власти планируют расширять функционал уже имеющихся сервисов портала госуслуг и повышать их удобство для граждан.

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