В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Лидер партии проходит лечение от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку. Об этом в пятницу, 18 февраля, рассказал заместитель руководителя думской фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

Нилов уточнил, что пока Жириновскому требуется медицинское наблюдение, а также призвал пожелать ему скорейшего выздоровления.

Парламентарий выразил благодарность всем врачам, а также россиянам, которые "шлют теплые слова на его имя", сообщает РИА Новости.

Лидер либерал-демократов в декабре 2021 года в восьмой раз прошел вакцинацию от COVID-19. Тогда он заявлял, что "сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре укола, то, возможно, меня бы где-то прихватило". При этом Жириновский признавал, что "слишком часто (делать прививки) не надо", а также предположил, что он "такой один, что поставил восемь уколов за полтора года".

В феврале 2022 года стало известно, что Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. В партии подчеркивали, что лидер ЛДПР продолжает работать из больницы.

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