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Каждый пятый россиянин не пользуется интернетом

12:22
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Опрос провел Фонд "Общественное мнение"

Как показал опрос Фонда "Общественное мнение", результаты которого приводит "Интерфакс", 21% россиян не использует в своей повседневной жизни интернет.

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Что такое интернет, не знают менее 1% граждан.

Также респонденты ответили на вопрос, когда они в последний раз заходили в Сеть. 74% сказали, что в последние сутки, 3% - в последнюю неделю.

Провели опрос в 104 населенных пунктах в 53 регионах среди 1500 участников.

Ранее председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев напомнил, что россияне вправе оставлять негативные отзывы о товарах и услугах в интернете. Это реализация права на свободу выражения мнений, которое не может быть основанием для отказа поставщика от исполнения договора.

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