Украинская БМП протаранила танк на глазах у Зеленского (видео)

Инцидент произошел на полигоне под Ровно

На военных учениях Вооруженных сил Украины в Ровенской области боевая машина пехоты протаранила танк на глазах у президента Владимира Зеленского.

Мероприятия проводились в рамках военных учений Метель-2022". На кадрах можно заметить, как БМП-1 врезалась в танк Т-64БВ, который следовал перпендикулярно движению боевой машины.

Учения "Метель-2022" стартовали 8 февраля. Они пройдут по всей территории Украины и продлятся весь месяц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram