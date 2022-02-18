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Украинская БМП протаранила танк на глазах у Зеленского (видео)

12:38
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Инцидент произошел на полигоне под Ровно

На военных учениях Вооруженных сил Украины в Ровенской области боевая машина пехоты протаранила танк на глазах у президента Владимира Зеленского.
Зеленский направился в зону силовой операции в Донбассе

Мероприятия проводились в рамках военных учений Метель-2022". На кадрах можно заметить, как БМП-1 врезалась в танк Т-64БВ, который следовал перпендикулярно движению боевой машины.

Учения "Метель-2022" стартовали 8 февраля. Они пройдут по всей территории Украины и продлятся весь месяц.

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