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В США произошло ДТП с участием 100 машин

12:54
  • пятница
  • 18 февраля 2022

На 12 часов была закрыта автомагистраль

В американском штате Иллинойс рядом с городом Эль-Пасо произошла авария с участием более 100 транспортных средств, передает местная полиция.

Ранее на регион обрушились снегопад и метель. В результате ДТП была на 12 часов закрыта автомагистраль I-39.

На месте аварии сейчас работает полиция. Автомобилистов просят воздержаться от поездок в непогоду. Данных о пострадавших нет.

Ранее крупное ДТП случилось в испанской Каталонии. Столкнулись около 50 автомобилей, пострадали по меньшей мере 30 человек.

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