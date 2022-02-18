В США произошло ДТП с участием 100 машин

На 12 часов была закрыта автомагистраль
В американском штате Иллинойс рядом с городом Эль-Пасо произошла авария с участием более 100 транспортных средств, передает местная полиция.
Ранее на регион обрушились снегопад и метель. В результате ДТП была на 12 часов закрыта автомагистраль I-39.
На месте аварии сейчас работает полиция. Автомобилистов просят воздержаться от поездок в непогоду. Данных о пострадавших нет.
Ранее крупное ДТП случилось в испанской Каталонии. Столкнулись около 50 автомобилей, пострадали по меньшей мере 30 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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