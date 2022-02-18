ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чернышенко: глава МОК разочаровал выдуманными историями про чувства Валиевой

13:02
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Вице-премьер прокомментировал высказывания Томаса Баха

Комментарии руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха относительно ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой были неуместны. Такое мнение в пятницу, 18 февраля, высказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

WADA возложило ответственность за инцидент с Валиевой на РУСАДА и CAS
В МОК объяснили, почему нельзя сравнивать ситуацию с Валиевой с допинг-скандалом 2016 года

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что Камиле Валиевой "не создали комфорт, с ней говорили очень холодно". По мнению Баха, "это был какой-то жест разъединения" со стороны ее окружения.

Чернышенко выразил разочарование тем, что президент МОК "создает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем выдает их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно".

В интервью Inside The Games вице-премьер напомнил, что Олимпийские игры — это известное давление, однако оно помогает спортсменам двигаться вперед с боевым духом. Чернышенко подчеркнул, что российские спортсмены находятся на мировом уровне, а Россия выиграла золотую и серебряную медали в соревнованиях одиночниц благодаря Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Во время ОИ-2022 выяснилось, что допинг-проба Камилы Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. РУСАДА временно отстраняло спортсменку от соревнований, но после апелляции разрешило с 9 февраля вернуться к выступлениям. Спортивный арбитражный суд отказался удовлетворить жалобы международных спортивных организаций на это решение.

После короткой программы Валиева лидировала, однако по совокупности баллов с произвольной программой осталась лишь четвертой: 15-летняя спортсменка дважды упала во время проката. Золотую медаль завоевала россиянка Анна Щербакова, еще одна представительница России Александра Трусова стала обладательницей серебряной медали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Камила Валиева
Камила Валиева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.