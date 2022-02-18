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Наркоманам и алкоголикам рекомендовали привиться от COVID-19

13:04
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Противопоказаний нет

Россиянам, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, следует привиться от коронавирусной инфекции.
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У людей, у которых есть проблемы с употреблением никотина, алкоголя и наркотиков, болезнь протекает в тяжелой форме, сообщила "Интерфаксу" директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко. Выше процент попадающих в реанимацию, увеличивается вероятность летального исхода.

за два года пандемии получено много информации о том, что коронавирус у пациентов с наркологическими расстройствами протекает более тяжело", - сообщила врач.

Клименко отметила, что у данной категории людей никаких противопоказаний к вакцинации нет.

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