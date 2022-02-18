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Песков: переговоры по гарантиям безопасности должны продолжиться

13:10
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Планируются контакты на высшем уровне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе пятничного брифинга с журналистами, что идея Москвы о гарантиях безопасности должна получить продолжение.

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"Сейчас будут определенные контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел. Посмотрим", - уточнил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в настоящий момент дело за дипломатией.

В декабре МИД опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения блока на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений. Между сторонами прошел ряд переговоров, которые пока не дали предметных результатов.

В последние недели со стороны Запада активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения.

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