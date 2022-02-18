В России стартовало производство антиковидного препарата "Эсперавир"

Средство позволяет полностью и в кратчайшие сроки вылечить даже тяжелых пациентов

В России стартовало производство первого отечественного препарата от коронавируса на основе молекулы молнупиравир. Это действующее вещество признано во всём мире. Терапия позволяет полностью и в кратчайшие сроки вылечить даже тяжёлых пациентов.

Новым словом, а точнее средством, в лечении коронавируса называют "Эсперавир". Это первый зарегистрированный в России антиковидный препарат на основе международно признанной молекулы молнупиравир, которая действует непосредственно на вирус. Новый препарат подавляет его еще быстрее, что принципиально важно для борьбы с пандемией.

"Он вылечивает заболевание COVID-19 за 5 дней, это стало возможным, потому что это новая молекула, новая в своем классе, которая имеет свои уникальные мишени в RdRp, в особом ферменте, с помощью которого вирус размножается. Эту работу - по уничтожению вируса - эта молекула делает гораздо быстрее", - рассказал Петр Белый, председатель совета директоров ГК "Промомед".

Новый препарат подавляет размножение вируса за счет прерывания копирования вирусной РНК. "Это приводит к тому, что новые вирусные частицы просто не могут образоваться, вирус не может размножаться, выводится из организма и, соответственно, происходит выздоровление", - заявила Кира Заславская, директор по новым продуктам ГК "Промомед".

Также у пациентов снижается риск развития постковидных осложнений. Новый препарат уже успешно прошел все стадии клинических испытаний и сейчас производится на фармацевтическом заводе в Саранске.

"Мы отслеживаем самые современные тенденции международной медицинской практики и понимаем, что коронавирус изменчив, и нужны новые подходы, новые препараты для его лечения. Это эффективно, это безопасно", - заявил Дмитрий Земсков, исполнительный директор завода "Биохимик" ГК "Промомед".

Количество заявок на "Эсперавир" постоянно увеличивается. Мощностей завода достаточно, чтобы покрыть всю потребность системы здравоохранения России.

Елена Сахно, Егор Хлябич, "ТВ Центр".

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