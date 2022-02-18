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Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ метро "Марьина Роща"

14:20
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Она будет одной из самых глубоких в столице

Вышли на финишную прямую. Большая кольцевая линия московского метро готова на 90%. Как идут работы на сложнейшем - северо-восточном – участке, сегодня посмотрел мэр Сергей Собянин.

Станция "Марьина Роща" будет одной из самых глубоких в столице, она строится закрытым способом. Длина эскалатора составит 130 метров - и это рекорд для московской подземки. До конца года также планируют завершить работы и на одноимённой станции МЦД-2. Таким образом, будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел. Большая кольцевая линия - крупнейший в мире проект в области метростроения.

"Мы запустили 21 станцию БКЛ. И еще осталось 10 станций, которые в стадии строительства. Большая часть работ сделана. До конца года на всех станциях строительные работы должны быть закончены. Один из важнейших участков - северо-восточный", - заявил Собянин.

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