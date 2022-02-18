Куда сходить на выходных в Москве

В городе пройдут перформанс "Санта-барбара", мюзикл и выставка керамики

Сегодня вечером в Театре оперетты пройдет премьера. Там впервые поставили мюзикл "Дочь Монтесумы" по известному авантюрному роману Генри Хаггарта. Ацтеки, конкистадоры, ожесточённые поединки и, разумеется, много романтики - прекрасное завершение рабочей недели. Впрочем, ярких красок и отличного настроения будет много и на выходных.

Не вазы, не чашки и тарелки. Это необычная керамика - та, что украшает дом - как картина. Керамические пласты - малоизвестный, но оригинальный жанр. Глиняная поверхность используется художником в качестве холста и уже на ней он рисует, создаёт рельефы. На выставке - более ста таких ярких пластов.

"Керамика не функциональная, не утилитарная, то есть керамика исключительно для красоты", - сказала Татьяна Пунанс, художник, куратор выставки.

А в Доме культуры "ГЭС-2" изобретают новый жанр - телетеатр в музее. Вот настоящая машина времени. Исполняет желания тех, кто в начале девяностых впервые окунулся в мир американских мыльных опер и мечтал побывать в Санта-Барбаре.

Исландский художник Рагнар Кьяртанссон, исследуя влияние прошлого на настоящее, задумал переснять сто серий "Санта-барбары" с русскими актерами. На глазах у изумлённой публики.

"Каждый гость может прийти и посмотреть на то, как устроен процесс создания кино здесь, в музее, то есть можно зайти в гримерную, можно зайти в костюмерную, зайти к художникам посмотреть, как устроен реквизит, декорации", - рассказал Артемий Драгунский, режиссер-постановщик перформанса.

Грандиозный эксперимент и в Театре Оперетты. Приключенческий роман "Дочь Монтесумы" до сих пор еще никто не рискнул перенести на сцену.

"Три бригады писателей-либреттистов пытались что-то сделать и сказали, что у них не получается. Потому что очень много мест действия, очень такой динамичный роман", - рассказал Владимир Тартаковский, генеральный директор Театра Оперетты.

Получилось - у Жанны Жердер. Она и режиссер спектакля. Музыку написал Роман Игнатьев, известный по мюзиклам "Граф Орлов" и "Анна Каренина".

Действие мюзикла происходит в Англии, Испании и империи ацтеков. А ацтеки - это всегда сложный грим и необыкновенные костюмы. Они только кажутся тяжелыми. А на самом деле - очень легкие и достаточно теплые. Если с костюмами еще могли помочь рисунки ацтеков, то вот хореографического материала не сохранилось.

Поэтому пришлось фантазировать, поэтому пришлось, так как у нас мюзикл - делать всё ярко - с трюками.

Этот мюзикл - отличный семейный вариант. Как и новая программа Цирка на Цветном бульваре, посвященная столетию Юрия Никулина.

"Мы все считаем, что он здесь с нами. И мы никогда не говорим о нём в прошедшем времени", - говорит Евгений Шевцов, главный режиссер Цирка Никулина на Цветном бульваре.

И лучшие номера во всех цирковых жанрах - в его честь. Клоуны, конечно, тоже выйдут на арену. Белые бенгальские тигры - настоящие звезды - в успехе премьеры тоже не сомневаются, и накануне дают интервью.

Грациозные, обаятельные они выйдут на манеж. Играя и в очередной раз доказывая, что цирк - это риск, магия и любовь.

Юлия Богоманшина, Арсений Калашников и Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".

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