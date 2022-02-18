Строительство Юго-Восточной хорды завершится до конца 2023 года

Новую трассу соединят с Северо-Восточной хордой

Строительство Юго-Восточной хорды в Москве должно быть завершено до конца следующего года. Новая трасса будет соединена с другой хордой – Северо-Восточной. Вместе они образуют новую магистраль - Московский скоростной диаметр. Какие возможности это откроет для водителей и где работы идут сейчас?

Тысячи тон металла и бетона. Эта трасса парит на 15-метровой высоте рядом с жилыми микрорайонами, над существующими улицами, и железнодорожными путями. За два года работ девятый участок Юго-Восточной хорды, который идет от Павелецкого направления МЖД до МКАДа, уже получил свои четкие формы.

"Основной ход – это дорога магистральная, городского значения, шестиполосная. Железобетонные, стальные конструкции, естественно, улично-дорожная сеть. Здесь также будут экраны, дорожное освещение, барьерное ограждение типа "Нью-Джерси". Подэстакадное пространство предусмотрено благоустройство с интеграцией в ближайшую застройку", - говорит исполнительный директор по дорожному строительству АО "Мосинжпроект" Павел Хижняков.

Несколько километров спустя на пути трассы - насыпь железнодорожных путей. Поэтому отрезок Юго-Восточной хорды спускается с небес и уходит под землю. Этот путепровод опустится под землю на высоту семиэтажного дома. Трасса по три полосы в каждую сторону пройдет под действующей железной дорогой. На время проведения работ движение по ней не останавливали ни на минуту.

Путепровод делают осторожно и с ювелирной точностью. Дорожные строители применили технологии своих коллег, которые прокладывают метро: на глубине работает тоннелепроходческий комплекс. Правда, не шести, как в подземке, а всего метрового диаметра. Ради этого участка хорды ему придется пройти под землей между началом и концом отрезка почти 90 раз.

"У него есть ротор, который за счет домкратной системы идет по лазерному лучу. Это позволяет избежать отклонений, как по вертикали, так и по горизонтали. Происходит деликатное внедрение тоннелепроходческого комплекса в тело насыпи", - объясняет генеральный директор строительной компании Константин Маслаков.

Юго-Восточная хорда после объединения с Северо-Восточной превратится в Московский скоростной диаметр. От трассы на Санкт-Петербург до Варшавского шоссе можно будет обогнуть центр столицы без светофоров. Это и разгрузит МКАД, и создаст удобства жителям десятков районов города.



"Параллельно работаем по всем направлениям. По подготовительным работам, по переносу коммуникаций. Там, где можно выполняются работы основного периода. Параллельно ведется проектирование, заказ оборудования, заказ металлоконструкций по всем участкам. Если бы мы растягивали процесс проектирования и выполнения работ, то на это бы ушло 6-7-8 лет", - говорит заместитель мэра г. Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По контрактам подрядчики должны закончить работы в 2024-м. Но строители планируют сдать все десять отрезков хорды уже к концу следующего года.

Иван Колесников, Юрий Тимошин, Евгений Александров. "ТВ Центр".

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